شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء ” تنزف ”دولار” و ”سعودي” وتوقعات باختناق القطاع المصرفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر إقتصادية بصنعاء، اليوم السبت، بقرب موعد اختناق القطاع المصرفي، بسبب قرارات مليشيا الحوثي العشوائية والا مدروسة.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الاختناق نتيجة استمرار استنزاف العملات الاجنبية من قبل تجار المواد الغذائية ومستوردي المشتقات النفطية، من البنك المركزي اليمني بعدن، من خلال عمليات المصارفة التي يقدمها البنك من الوديعة السعودية.

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وأشارت المصادر إلى أن التجار سيلجؤون الى السوق للشراء، ما سيرفع سعر الصرف في صنعاء خاصة الدولار والسعودي بسبب ارتفاع الطلب المتزايد على العملات.

ونوهت المصادر بأنه لايزال هناك عملة جديدة يتم تهريبها و بيعها مقابل طبعة نقدية قديمة تدخل صنعاء، و عندما تنتهي سيكون هناك شحة في الريال وشحة في السعودي والدولار؛ بما يؤدي الى اختناق القطاع المصرفي في صنعاء، بعد قرار المليشيا الحوثية بمنع وتجريم ومصادرة الطبعة النقدية الجديدة.

وتقود المليشيا الاقتصاد نحو الانهيار التام جراء قراراتها السياسية الكيدية، التي أحرمت الاف الموظفين من مرتباتهم التي كان البنك المركزي اليمني بعدن بدء باستئناف دفعها منذ مطلع العام الماضي.