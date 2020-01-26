شكرا لبحثكم عن خبر السفارة اليمنية في جمهورية الصين تصدر تنبيه هام للطلاب والمقيمين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السفارة اليمنية، في جمهورية الصين الشعبية، تنبيه هام لكافة الطلاب والمقيمين اليمنيين بكافة المدن الصينية، وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.
وقالت السفارة، ف يتغريدة على حسابها في تويتر، رصده "المشهد اليمني": "ننوه ابناءنا الطلاب وجميع اليمنين المقيمين في كل المدن الصينية عامة، ومدينة ووهان خاصة، أن يلتزموا بكل التوجيهات الصينية حرصاً على سلامتهم، وذلك لما انتشر حديثاً حول فيروس كورونا".
وأرفقت السفارة بيانات تواصل "للحالات الطارئة يرجى التواصل على الارقام التالية :- 13522833065 - 13810313045 متمنين لكم دوام الصحة".
سفارة الجمهورية اليمنية في الصين
@ye_embassy_cn
ننوه ابناءنا الطلاب وجميع اليمنين المقيمين في كل المدن الصينية عامة ومدينة ووهان خاصة أن يلتزموا بكل التوجيهات الصينية حرصاً على سلامتهم، وذلك لما انتشر حديثاً حول فيروس كورونا..
للحالات الطارئة يرجى التواصل على الارقام التالية :- 13522833065 - 13810313045
متمنين لكم دوام الصحة
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