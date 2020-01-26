إب.. مليشيا الحوثي تختطف العشرات من أبناء العدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 ـ إب

أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف العشرات من أبناء منطقة تابعة لمديرية العدين بمحافظة إب، وسط اليمن، على خلفية الانتفاضة الشعبية التي قادتها إحدى الأسر.



وقالت مصادر محلية، أن المليشيا اختطفت العشرات من المواطنين أغلبهم من أسرة بيت الشهاري، وبتوجيهات من القيادي الحوثي شاكر الشبيبي والمعين من قبل المليشيا مدير أمن مديرية العدين.

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ووفق المصادر، فإن غالبية المختطفين من أسرة بيت "الشهاري" من بينهم الشيخ القبلي "حميد أحمد أمين الشهاري" ومواطنون آخرون من أسر أخرى من أبناء قرية "قمنة" المطلة على منطقة وادي الدور بعزلة خباز بالعدين.

وتأتي هذه الحملة ضمن تداعيات الانتفاضة الشعبية التي قادتها أسرة "الشهاري" ضد المليشيا عقب مقتل "جميل الشهاري" من قبل القيادي الحوثي "الشبيبي" بمدينة العدين غرب المحافظة.

وكانت المليشيات الحوثية أعدمت شيخا قبليا بمديرية النادرة التابعة للمحافظة ذاتها، بعد رفضه تحشيد مقاتلين