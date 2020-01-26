شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقرار نسبي بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء حافظت أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكھ واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء لیومنا ھذا، على أستقرارها حسبما رصد مراسلنا:

ـ الطماطم = 200 ریال ـ البصل = 300 ریالا ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة ـ الكوسة =450 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا ـ البطاطس = 400ریال ـ اللیمون = 1000 ریال ـ الخیار = 700 ریال الباذنجان 400 =ریال ـ الفلفل = 1000 ریال ـ الجزر = 500 ريالاً البیبار = 400 ریال ـ الموز = 400 ریال ـ التفاح خارجي = 1500 ریال ـ التفاح بلدي = 800 ریال ـ البطیخ = 350 ریال ـ الرمان مثلَّج = 1500ریال ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال ـ البرتقال عادي = 300ریالا ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال ـ الفرولة = 1500 ریال Advertisements ـ الجوافة = 2000 ریال ـ الكومثرى = 1000 ریال ـ الشمام = 300 ریال ـ اللحم الغنمي = 5000ـ 4000 ریال للكیلو الواحد ـ اللحم بقري = 4000 ریال ـ الدقة بقري = 4000 ریال ـ الدقة غنمي = ریال ـ الدیرك = 3500 ریال ـ الجحش = 1600 ريال الثمد = 2000 ریال ـ عنبریة = 3000 ریال ـ البیاض = 1300 ریال ـ ھامور = 1500ریال ـ جمبري = 5000ریال ـ التونة = 2500 ریال ـ السخلة = 4000 ریال ـ البقط = 3000 ریال ـ باغة = 1000ریال ـ القد = 4000 ریال ـ سولفش = 3000ریال ـ الغویزي = 2500 ریال ـ أبو عیون = 3000 ریال ـ اللخم = 2000 ریال

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