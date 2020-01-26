شكرا لبحثكم عن خبر لجنة أممية تتهم منظمة مواطنة بالاستيلاء على 700 ألف دولار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رفضت اللجنة الأممية المعنية بالمنظمات غير الحكومية منح صفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لمنظمة "مواطنة" التي تديرها الناشطة اليمنية رضية المتوكل، وزوجها عبد الرشيد الفقيه.
وبررت اللجنة قرارها بأن المنظمة استولت على سبعمائة ألف دولار.(وفقا لبيان اللجنة الذي نشر في موقع الأمم المتحدة الرسمي).
وطالب ممثلا الهند وكوبا في اللجنة الأممية حسابا تفصيليا بتمويل منظمة مواطنة وأوجه إنفاقها ونشر ذلك البيان.
وتتهم منظمة مواطنة التي ترأسها "المتوكل" بتظليل الرأي العام المحلي والخارجي وخدمة ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلف الكواليس.
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