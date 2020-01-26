شكرا لبحثكم عن خبر الأجهزة الأمنية تقبض على عصابات مسلحة في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عصابات مسلحة تعمل على إثارة الفوضى في محافظة مأرب شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني، إن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من العصابات داخل مدينة المجمع عاصمة المحافظة .

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وأضاف المصدر أن العصابات المسلحة كان تستعد لإثارة الفوضى وإرباك الوضع في ظل احتدام المعارك بين الحكومة الشرعية والحوثيين في جبهات نهم و صرواح والجوف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض قبل يومين على خليتين حوثيتين تقوم برفع احداثيات الصواريخ وتصحيح أهدافها..