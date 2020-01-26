شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات حوثية جديدة بشأن مراسيم العزاء في قتلى المعارك والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات صارمة للمقاتلين التابعين لها بعدم إضاعة الوقت في حضور مراسيم العزاء والمقيل نظرا لكثر عدد القتلى وهو ما تسبب في فقدان العديد من المقاتلين .
وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن هذه التوجيهات حذرت من خطورة إستغلال هذه المناسبات للتهرب من الواجب و الذي وصفته بالواجب الجهادي .
وأضافت المصادر بالاكتفاء بالمرور بتعزية أهالي القتلى في مدة لا تتجاوز الساعة والمرور في اليوم الواحد بأكثر من عشر أسر على الأقل وفي داخل مناطقهم .
وأكدت المصادر اعتبار هذا الوقت إستراحة محارب والتي لا تزيد عن يومين لكل مقاتل مع إعطاء الحرية للجرحى والعاجزين عن المشاركة في الحرب بالتكفل بهذه المناسبات .
الجدير ذكره أن المليشيا الحوثية أصدرت توجيهات سابقة بتعيين عدد من جرحى الحرب كمشرفين وتحرك المشرفين للمشاركة في الحرب .
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات حوثية جديدة بشأن مراسيم العزاء في قتلى المعارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.