شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات حوثية جديدة بشأن مراسيم العزاء في قتلى المعارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات صارمة للمقاتلين التابعين لها بعدم إضاعة الوقت في حضور مراسيم العزاء والمقيل نظرا لكثر عدد القتلى وهو ما تسبب في فقدان العديد من المقاتلين .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن هذه التوجيهات حذرت من خطورة إستغلال هذه المناسبات للتهرب من الواجب و الذي وصفته بالواجب الجهادي .

Advertisements

وأضافت المصادر بالاكتفاء بالمرور بتعزية أهالي القتلى في مدة لا تتجاوز الساعة والمرور في اليوم الواحد بأكثر من عشر أسر على الأقل وفي داخل مناطقهم .

وأكدت المصادر اعتبار هذا الوقت إستراحة محارب والتي لا تزيد عن يومين لكل مقاتل مع إعطاء الحرية للجرحى والعاجزين عن المشاركة في الحرب بالتكفل بهذه المناسبات .

الجدير ذكره أن المليشيا الحوثية أصدرت توجيهات سابقة بتعيين عدد من جرحى الحرب كمشرفين وتحرك المشرفين للمشاركة في الحرب .