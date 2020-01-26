شكرا لبحثكم عن خبر ”الاحمر” يوجه دعوة هامة لكافة الوجهاء والمشايخ والمواطنين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن الأحمر، اليوم السبت، دعوة هامة لكافة الوجهاء والمشايخ والمواطنين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

الفريق الاحمر وخلال اتصالات هاتفية بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ومحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز في إطار متابعته المستمرة للأوضاع والمستجدات الميدانية، دعا كافة الوجهاء والأعيان والمشايخ والمواطنين وكل الأحرار إلى الاستنفار ومواجهة هذا الخطر الداهم الذي فور تمكنه بمناطق سيطرته شرع في تصفية وإهانة الوجاهات والشخصيات التي قدمت خدمات جليلة له ووضعهم في سجونه الخاصة ومارس بحقهم التشريد والإذلال والإقصاء والاختطاف.

منوهاً إلى ضرورة المضي ومضاعفة الجهود والعزيمة لدحر هذا المشروع الكهنوتي الإيراني وحماية بلادنا والمنطقة من خطر وجودي يهدد الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

وحيا كل الجهود السياسية والمجتمعية المساندة لجهود أبطال الجيش الذين سطروا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود والمزيد من اللحمة والاصطفاف الوطني ضد جماعة الحوثي الانقلابية التي انتهكت كل المواثيق والأعراف ونقضت العهود وأذلت وأهانت حتى الموالين لها.

وأشاد بما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في جبهات العزة والشرف وما يقدمونه من تضحيات مستمرة لدحر مشروع إيران التخريبي واستعادة الدولة اليمنية.

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وعبر عن الشكر والتقدير لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم ومساندة أسهمت في تحقيق الانتصارات وتكبد الانقلابيين خسائر فادحة.

وأكد خلال اتصالاته الهاتفية إلى المتابعة المستمرة من قبل فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره العالي لكل التضحيات والثبات الأسطوري للأبطال في الميادين.

وقدم وزير الدفاع ومحافظي مأرب والجوف وصنعاء وقائد العمليات المشتركة موجزاً عن الأوضاع في محافظات مأرب وصنعاء والجوف والجبهات المختلفة فيها وما يتمتع به المقاتلون الأبطال من عزيمة عالية ومعنويات مرتفعة، مؤكدين استمرار الجهود والنضال الوطني حتى تحقيق النصر ودحر مليشيا الانقلاب والإرهاب.