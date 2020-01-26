شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع الصراع بين القيادات الحوثية في صنعاء على ” سوق ذهبان” . والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع الصراع بين القيادات الحوثية العليا في صنعاء والتي يقودها الطرف الأول رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين الغير معترف به مهدي المشاط والطرف الثاني يتزعمه أمين العاصمة غير المعترف به أيضا حمود عباد .
وقالت مصادر مطلعة لـ " المشهد اليمني " اليوم السبت أن الصراع على جبايات سوق ذهبان الواقع شمال العاصمة بلغت أوجها بين المشاط وعباد على السوق والذي يطلق عليه شعبيا " سوق علي محسن " بسبب اجتزاز السوق الشعبي من حرم الفرقة الأولى مدرع سابقا " والتي كانت تحت قيادة الفريق علي محسن الأحمر .
وأضافت المصادر أن الصراع اندلع نظرا لحجم الجبايات التي يتم أخذها من المزارعين ورواد السوق على حد سواء حيث يعتبر سوق ذهبان السوق المركزي في العاصمة صنعاء والأكبر على مستوى الجمهورية اليمنية .
وأكدت المصادر عن إتفاق بين عباد ورئيس هيئة الملاك والمستثمر المهيوب والمشرف على ادارة السوق وهو ماجعلهم يرفضون توجيهات المشاط المطالبة بعودة العائدات إلى خزينة الدولة .
الجدير ذكره أن اتهامات لعباد بأنه من عناصر النظام السابق والذي قال عنهم زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي " تجريب المجرب خسارة " في إشارة إلى القادة المحسوبين على النظام السابق ومنهم عباد .
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