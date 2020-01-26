شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يدفع بمقاتليه للمحرقة.. شاهد وصول المزيد من صناديق الجثث وطرق صنعاء تغلق لتشييع قتلى الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد جبهة نهم، البوابة الشرقية لصنعاء، منذ ايام معارك شرسة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش وتقهقر وهروب كبير للحوثيين الذين حشدوا مقاتلين من مختلف الجبهات إلى نهم، التى تعتبر بوابة الوصول إلى العاصمة , مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من عناصر الميليشيات.

وأكدت مصادر مطلعة ارتفاع عدد قتلى ميليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف ، وعجزت مستشفيات صنعاء عن استيعاب الجثث العائدة من الميدان، وقامت الميليشيا بتحويلها إلى المحافظات المجاورة.

وقالت مصادر ان مساجد صنعاء اصبحت تستقبل كل يوم المزيد من قتلى الجماعة الحوثية الذين دفعت بهم إلى محارق الموت في نهم والجوف.

وقال سكان محليون ان شوارع صنعاء اصبحت تغلق لكي يتم مرور جثث قتلى الحوثيين , وان المساجد تعج بجنائزهم , في حين تتوافد المزيد من صناديق الجثث الى العاصمة .

وافادت مصادر مطلعة ان المستشفى العسكري بصنعاء استقبل يوم أمس 74جثة مستشفى الكويت 21جثة ومستشفى الثورة 59 جثة , بينما مئات من الجثث موزعة في المستشفيات الخاصة.

وكانت ذكرت مصادر عسكرية ميدانية ، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطنى سيطرت على معظم جبل (هيلان) الاستراتيجى الذى يقع فى مديرية صرواح غرب مأرب ويربطها مع جبهة نهم شرق صنعاء .

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واضافت ان أن الجيش يقوم بعمليات تمشيط واسعة لمواقع الميليشيات فى الجبل، مشيرة إلى أن الجيش يتقدم بأسلحة ثقيلة وقد استولى على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.

وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على مواقع المليشيا في جبل (هيلان) والمناطق المجاورة التى تشرف على طريق مأرب صنعاء الجوف، وذلك فى ظل معارك ضارية يخوضها الجيش مع ميليشيات الحوثي.