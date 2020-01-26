شكرا لبحثكم عن خبر وفاة 5 مواطنين من تعز في حادث سير مروع في محافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية بأن 5 مواطنين على الأقل من محافظة تعز لقو حتفهم اليوم السبت إثر انقلاب حافلة ركاب كانوا على متنها.

وأشارت الأنباء إلى أن الركاب كانوا عائدين من منفذ الوديعة على متن باص متوسط، كما أصيب في الحادث آخرون ينتمون منطقة جبل صبر بتعز.

مواطنون أكدوا أن الحادث كان مروعا فيما تم نقل بقية المصابين إلى المستشفى.