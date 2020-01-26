شكرا لبحثكم عن خبر إتهام طارق الشامي بأنه وراء فصل 12 من قيادات مؤتمرية بالخارج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون وثيقة بها مجموعة أسماء لقيادات في المؤتمر الشعبي العام تقول بأنه تم فصلهم بحجة أنهم يسيئون للحزب.
وقد اتهمت بعض قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي القيادي الهاشمي طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية وأحد الذين لازموا الرئيس صالح حتى الأيام الأخيرة من حياته بصفته الحزبية.
القائمة شملت 12 قياديا وهم كالتالي:
كامل الخوداني، محمد محمد مهدي المسوري، نبيل الصوفي، محمد انعم، نجيب غلاب، عادل الهرش، عادل الشجاع، عبدالولي المذابي، عبدالرحمن أحمد ناجي فرحان، نورا الجروي، عبدالكريم المدي، يحيى العابد.
الجدير بالذكر أن الحزب يعاني من حالة تشضي كبير بين قياداته المشتتة بين الرياض والقاهرة وعمان والإمارات.
كما أنه يعاني من انقسامات حادة خاصة في الفترة الأخيرة مع ظهور دعوات المصالحة بين حزبي المؤتمر والإصلاح من أجل توحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.
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