شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعدمون الشيخ القبلي ”الوعيل” رمياً بالرصاص في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان جماعة الحوثي، اعدمت اليوم السبت ، القيادي المؤتمري والشيخ القبلي بمديرية النادرة في محافظة إب، عبده محمد الوعيل، رميا بالرصاص .

واضافت المصادر ان اقدام جماعة الحوثي قتل "الوعيل" جاء على خلفية رفضه طلب الجماعة بالتحشيد لجبهات القتال ودعمها بالمال والسلاح.

واشارت المصادر ان اغتيال القيادي المؤتمري الشيخ عبده محمد الوعيل بمديرية النادرة كان من قبل احد المتحوثين والذي تم تهريبه بعد عملية الاغتيال مباشرة.

وكانت طلبت جماعة الحوثي من كل شيخ قبلي تحشييد 50 مقاتل، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في هجومها على جبهة نهم شرق صنعاء وباقي الجبهات .