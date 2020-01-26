شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. تكبيرات الأبطال تصدح من أعلى جبل هيلان وسط فرار الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر ميدانية تحرير اجزاء كبيرة من جبل هيلان الإستراتيجي في جبهة نهم شرق صنعاء.

واضافت المصادر انه تم الاستيلاء على منظومة صواريخ لمليشيا الحوثي في جبهة نهم , وان اعداد كبيرة من مقاتلي الحوثي فضلوا الهروب بعد محاصرتهم بين الجبال .

واظهرت مقاطع فيديو تكبيرات النصر يصدح بها ابطال الجيش اليمني من اعلى جبل هيلان .

ويخوض الجيش الوطني والمقاومة معارك ضارية واحرز تقدم كبير في فرضة نهم وصرواح والجوف ويحاصرون ميليشيا الحوثي من كل حدب وصوب .