شكرا لبحثكم عن خبر وصفوهم بالجبناء.. الحوثيون يصدرون توجيهات بإقالة عدد من القادة والمشرفين وسحب سياراتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات صارمة بإقالة عدد من القادة والمشرفين المتقاعسين عن المشاركة في المواجهة الأخيرة في جبهة نهم والذي وصفتهم بالجبناء .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن قيادات عليا لم يسميها أصدرت توجيهات بإقالة عدد من المشرفين الطفيلين والذين يحاولون التسلل على حساب تضحيات الآخرين .

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وأضافت المصادر ان التوجيهات رفضت قبول أي أعذار بالمرض وغيرها من الأعذار التي يتبطنها دوافع يغلب عليها الخوف والجبن بحسب التوجيهات .

وأكدت المصادر أن هذه القرارات حاسمة ولا رجعة عنها وأنها سوف تحاسب القيادات عن أي تغطية عن المشرفين هؤلاء الجبناء .

الجدير ذكره أن هذا أول توجيه صريح والذي جاء بعد فقدان السلالة العشرات من أبنائهم والذين دفعوا بهم لتغطية النقص الذي تسبب به تهرب العديد من أبناء القبائل والاخيرين يهددون بالانظمام إلى قوات الشرعية في حال المساس بمصالحهم .