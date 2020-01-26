شكرا لمتابعة خبر عن قناة "العربية : تكشف عن ارقام مخيفة لخسائر الحوثيين في الارواح والعتاد بجبه نهم ( شاهد فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو : مجزرة مروعة لمقاتلي الحوثي على هذة الجبهة المهمة وحيث سقط قيادي مقرب من زعيم الانقلاب واستنفار أمني غير مسبوق للمليشيات "شاهد التفاصيل" عاجل : بن دغر يفجر مفاجأة مزلزله عن معركة نهم وهنا كان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اثناء المعركة وكان يخشى وقع هذا الأمر المرعب !!! وردنا الان... شاهد كيف تعرض حفيدة الزعيم الذي وهب حياته في سبيل قضية وطنية ذات اهداف سامية ونبيلة مأساة وخيانة عظمى وجريمة لا تغتفر "تفاصيل عاجله" عاااجل : شاهد القوات السعودية والجيش اليمني يخلي مواقع سيطر عليها وينسحب من حريب بما وصف بالانسحاب التكتيكي ما الذي يحدث حتى هاذا الحظه بالضبط "تفاصيل"

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