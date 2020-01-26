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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور.. الحوثيين يعدمون شيخاً قبلياً بارزا بعد رفضه لتعاون معهم في أغراض عسكرية ... ( شاهد صور صادمه)

أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، شيخا قبليا في محافظة إب، وسط اليمن، لرفضه التعاون مع الميليشيات في أغراض عسكرية. ونقلت مواقع إخبارية محلية، عن مصادر وصفتها بـ"المتطابقة"، أن الميليشيات الحوثية طالبت الشيخ القبلي عبده محمد الوعيل الذي ينحدر من مديرية النادرة بمحافظة إب، بإمدادها بالمال والأفراد للقتال إلا أنه رفض ذلك. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان .. حصاد اليوم لمعارك نهم والجوف..وعودة الامارات الى مأرب وانسحاب المدفعية السعودية.. تفاصيل حصرية ماذا يحدث.. إعلان حالة الطوارئ في مطارات الإمارات ورفع درجة التأهب إلى أقصى درجة في دبي وأبوظبي عاجل : الشرعية تباغت صهر عبد الملك الحوثي القيادي يحيي المداني وقصم ظهر الحوثيين بهذه الحركة العسكرية الاستراتيجية التي باغتت الجميع واثلجت صدر هادي في غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم يدفع ثمنا غاليا بسبب غروره وغطرسته ...شاهد كيف وقع في الفخ وسبب ورطة كبيرة لنفسه ولقواته عاجل.. انفجار الوضع عسكرياً قبل قليل في هذه المحافظة اليمنية.. وهذا ما يحدث الان وزير الدفاع المقدشي مختبيء في مارب..وخطاء عسكري قاتل ولا يغتفر لقادة المنطقة السباعة كادت تحسم امر هذه المحافظة وتجعلها تسقط بالكامل تحت سيطرة الحوثي Advertisements الفريق علي محسن الاحمر يباغت الجميع ويلجأ لحيلة ذكية ادهشت الحوثي واربكت ابو علي الحاكم ونشرت الرعب والهلع في اوساط الخونة من الشخصيات والوجاهات القبلية في غاية الخطورة..عبد الملك الحوثي يباغت كل انصاره ويوافق على شرعية هادي ويرفض تسمية الرئيس هادي والجنرال الاحمر وكل اركان الشرعية بأنهم مرتزقة وردنا الان..وزير الداخلية احمد الميسري يتلقى قبل قليل خبر كارثي ومؤلم من العاصمة السعودية الرياض جعله يذرف الدموع ويبكي كالاطفال من شدة القهر وردنا الان..خبر سار اثلج صدر الرئيس هادي وافرح كل اركان الشرعية ووقع على رأس الحوثي وابو علي الحاكم كالصاعقة وسيقلب الموازين راسا على عقب ( صورة ) عاجل وفي غاية الخطورة..الحوثي يوجه الضربة القاضية للشرعية ويطيح بالرئيس هادي والجنرال الاحمر من منصبها ( تفاصيل الاتفاق بين الحوثي وهذه الاطراف ) عاجل..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والملك سلمان ويعترف ان الحوثي اقوى من التحالف والشرعية ويكشف سر خطير فضح هادي ونائبه الاحمر ليس المقدشي ولا الجنرال الاحمر..جبهة نهم تطيح بأكبر وأشهر قائد عسكري شمالي ...وقرار عاجل بإقالته من منصبه وتعيين هذا البديل ( صورة+ الاسم + وثيقة ) وبحسب المصادر، أقدمت الميليشيا على إعدام الوعيل بعد تيقنها من عدم جدوى المحاولات معه، وهو واحد ضمن المئات الذين أعدموا بالأسلوب الحوثي ذاته خلال الفترة الماضية. واستنكرت منظمة رايتس رادار الحقوقية في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر، "إقدام جماعة الحوثي على إعدام الشيخ عبده الوعيل في منطقة النادرة بمحافظة إب وسط اليمن إثر رفضه التعاون معهم في إمداد الجبهات بالمال والمقاتلين". وتكبدت الميليشيات الحوثية، مؤخرا، على أكثر من محور قتالي، خسائر باهظة على أيدي قوات الشرعية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن بدائل لتعويض النزيف الذي أجهدها في جبهات القتال.

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