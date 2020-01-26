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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاااجل.. محمد علي الحوثي يعلنون دفع مرتبات الموظفين بشكل دائم ومستمر تعرف على الجهات التي شملها القرار

اعلن القيادي الحوثي الكبير محمد علي الحوثي عن تسليم رواتب الموظفين بشكل دائم في جهات محددة

وطالب القيادي في سلطة الحوثيين محمد علي الحوثي المالية لتسليم الرواتب للموظفين محددا الالية

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في ذلك.

حيث دعا محمد علي الحوثي وزارة المالية في صنعاء إلى تسليم رواتب الجهات التي يتبعها صناديق من صناديقها.

واكد على ان تلغي الحافز من خلال سحب المبالغ التي لا تضر بالصندوق عن القيام بمهامه وتوفر للموظف في الجهة الراتب المستحق أو بعضه بحسب الإيراد للصندوق.

واشار الحوثي ان ذلك ممكن من خلال سحب المبلغ المحدد لحساب الحكومة العام ومن ثم عكسه راتب.