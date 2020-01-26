شكرا لبحثكم عن خبر مصلحة الهجرة والجوازات فرع مأرب تعلن توقف إصدار الجوازات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مصلحة الهجرة والجوازات فرع محافظة مأرب، التوقف عن اصدار الجوازات، ابتدأ من يوم غدا الاحد حتي اشعار اخر.

وحسب افادة حساب الجوازات بموقع "فيسبوك" ان التوقف بسبب اجراء بعض الاصلاحات الفنية في فرع المصلحة وستزاول العمل حال الانتهاء من الاصلاحات.

"إعلان هام : تعلن مصلحة الهجرة والجوازات فرع مأرب عن توقيف العمل فيها.. إبتداء من يوم الأحد الموافق 2020/01/26 لإجراء بعض الإصلاحات الفنية وأعمال الصيانة وذلك لتحسين الأداء في تقديم أفضل وأيسر الخدمات للإخوة المواطنين... وخلال الأيام القليله القادمه سيتم إبلاغكم بإستئناف العمل...."

#جوازات_مأرب