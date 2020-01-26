شكرا لبحثكم عن خبر صحفي: سقوط جبهة نهم بيد الحوثيين سيتسبب في حدوث هذا الأمر الخطير! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحافي الجنوبي "ماجد الداعري" ان سقوط جبهة نهم بيد الحوثيين سيغير سير المعارك المحتدمة شمالا وجنوبا.

وأضاف الداعري في تغريدة له على تويتر: ‏سقوط نهم بيد الحوثيين سيغير مجرى بقية الجبهات المشتعلة مع المليشيات وسيترك أثرا كارثيا على سير المعارك المحتدمة شمالا وجنوبا.

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واشار الى انه ليس من المنطق ان يزعم أحدا أنه ضد الحوثي، ويغرد بلسان مروج غبي متشفي بإسقاطه جبهات تلك المنطقة الاستراتيجية المصيرية لبقية الجبهات.

وكانت مليشيا الحوثي سيطرت على بعض المواقع في نهم، بعد انسحاب قوات الجيش منها، وبالأمس استعاد الجيش الوطني السيطرة على جبلان هيلان الاستراتيجي.