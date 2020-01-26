شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يتوقع تواصل حالة عدم استقرار الأجواء وهطول الأمطار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تواصل حالة عدم استقرار الأجواء الغائمة التي يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والسواحل الغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأكد المركز في نشرته الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء في أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والتي قد تمتد إلى المناطق الصحراوية الداخلية خلال ساعات المساء.
ونبه المركز المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأدوية ومجاري السيول، كما نبه سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الشابورة والضباب.
وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر من اضطرابات البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.
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