شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن أعزل في إب إثر اشتباكات مسلحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدى اشتباك بين أحد بائعي القات وآخرين في أحد أسواق مديرية الظهار بإب إلى مقتل أحد المارة وهو يتجول في السوق لشراء بعض حاجاته.

كان ذلك ظهر أمس الجمعة حيث سقط الشاب (عمر ثابت با بكر) قتيلا بعد تبادل إطلاق نار عشوائي بين طرفين إثر خلافات بينهم وسط سوق مكتض بالناس.

عمر شاب متزوج ولديه 3 أبناء يبلغ من العمر 35 عاما، كان أحد جنود الأمن المركزي قبل أن يتركه ويعمل سائق لأحد الباصات.

التقارير الصادرة العام الماضي تؤكد أن محافظة إب حازت على المرتبة الأولى في معدل الجريمة، حيث تجاوز عدد الجرائم والأحداث التي وصلت النيابة العامة أكثر من 10 ألف حالة تم البت في 8 ألف حالة تقريبا.

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وتعد المحافظة الأكثر فوضى بسبب الفراغ الذي أوجدته حكومة الأمر الواقع وهي مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد العديد من أبناء المحافظة بأن المدينة لم تعد مدينة السلام نتيجة للتجاوزات التي تقوم مجاميع مسلحة من نهب للأراضي والتعدي على حقوق الآخرين.