شكرا لبحثكم عن خبر اشتعال جبهة الساحل الغربي .. بالمدفعية والأسلحة الثقيلة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيات بالحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت المصادر، إن الاشتباكات تدور في هذه الاثناء في في مناطق متفرقة في شمال وشرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية، ان القوات الحكومية شنت قصف مدفعي قبل قليل، على مناطق متفرقة من شارع الـ50 بمحافظة الحديدة في محاولة منها للتقدم والسيطرة عليه.

وأشارت المصادر إلى أن مديرية حيس بالحديدة تشهد مواجهات بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجانبين في شمال وشرق المديرية.