شكرا لمتابعة خبر عن وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين تعلن مقتل الرزامي وقيادات اخري بارزه في جبهة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : تكبيرات ابطال الجيش والقبائل تصدح من أعلى قمة جبل هيلان .. ووسط فرار جماعي للحوثيين إرتباك حوثي غير مسبوق على وقع انتصارات قوات الجيش في نهم وردنا الان : حصاد يوم السبت للمعارك في جبهة نهم والجوف .. انسحاب المدفعية السعودية وعودة الامارات الى مدينة مأرب (تفاصيل ساخنة وطارية) شاهد البنك المركزي في عدن كيف فاجئ الجميع و حدد سقف مرتفع ل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار

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