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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : فلكي يمني يفاجئ الجميع ويحذر كل اليمنيين موجة صقيع جديدة خلال الأيام القادمة ( تفاصيل )

حذر فلكي يمني من موجة صقيع قد تطال المزروعات خلال الأسبوع الجاري.

جديد اب برس :

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وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "كريتر سكاي" أن موجة صقيع قادمة على اليمن خلال الأيام القادمة، داعياً إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وأشار الشوافي إلى أن اليمن تبقى خلال بداية الاسبوع تحت حالة من اضطراب الطقس تجلب أمطارا متفرقة متفاوتة الشدة على المناطق الساحلية و المرتفعات و خاصة المرتفعات الغربية حتى الاثنين القادم.

ولفت إلى أن انخفاض معدل الهطول بشكل كبير نتيجة لتوغل كتلة هوائية باردة و جافة ويكون اعلى تاثير نسبي لها على شرق اليمن (حضرموت و المهرة) مع التاثير على شمال غرب اليمن يرافقها رياح شمالية الى شمالية شرقية تسبب انخفاض كبير و متسارع في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية اليمنية و يكون انخفاض درجة الحرارة ملحوظ على صعدة و الجوف من ليلة الاحد القادم و معظم المناطق من ليلة الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٠.

ونوه بأن موجة الصقيع ستؤثر على محافظات صعدة و الجوف و جميع المرتفعات و الهضاب الداخلية في كلا من المهرة و حضرموت و شبوة فيما عدا المناطق الساحلية و السهول القريبة منها في هذة المحافظات الشرقية حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير و لن تصل الى توقعات تشكل صقيع.

ودعا الشوافي الى توخي الحذر و الاحتماء من الاجواء الباردة و شديدة البرودة على معظم مناطق الجمهورية خصوصا الاطفال والحوامل و كبار السن و العاملين ليلا في الاماكن المكشوفة و توخي الحذر من مخاطر الأمطار و السيول في المناطق المتوقع فيها هطول الامطار و خصوصا النصف الاول من الاسبوع القادم و ندعو الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، حذر من موجة برد شديدة، بالتزامن مع توقعات بهطول أمطار متفرقة على ثلاث عشر محافظة.