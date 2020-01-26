شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث داخل جماعة الحوثي..!؟ حالات غضب تسود القيادات العليا وإقالات بالجملة لمشرفين | تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ما الذي يحدث داخل جماعة الحوثي..!؟ حالات غضب تسود القيادات العليا وإقالات بالجملة لمشرفين | تفاصيل
كشفت “وكالة 2 ديسمبر” الاخبارية، من مصادر في صنعاء، أكدت لها اليوم السبت، إصدار المليشيا الإرهابية تعميما بإقالة عشرات المشرفين التابعين لها ممن رفضوا الانصياع لتوجيهات صدرت عنها بالانتقال مع أفرادهم إلى جبهة نهم شرقي صنعاء.
وأشارت المصادر إلى حالة من الغضب تسود القيادات العليا بسبب رفض المشرفين توجيهات الانتقال إلى نهم. مؤكدة أن الجماعة الكهنوتية وصفت عددا من مشرفيها بالخونة والمتخاذلين.
جديد اب برس :
وكان مشرفون حوثيون تعذروا بالمرض والأعمال الضرورية لمحاولة التملص عن التوجيهات الحوثية، إلا أن المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران رفضت كل الأعذار وطالبتهم بالانتقال الفوري.
ومنذ أسبوع تشهد مديرية نهم معارك طاحنة ضد المليشيا الكهنوتية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من عناصرها، ما تسبب في نقصٍ كبير في الجانب البشري.
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