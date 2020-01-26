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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل.. وردنا الآن رسمياً هذا الخبر المحزن لأبناء الشعب اليمني على قناة المسيرة

أكد مصدر مسؤول بميناء الحديدة، اليوم السبت، أن بحرية العدوان تواصل احتجاز 6 سفن مشتقات نفطية على متنها قرابة 150 ألف طن من مادتي البنزين والديزل.

جديد اب برس :

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وأوضح المصدر المسؤول لقناة المسيرة الفضائية، أن بحرية العدوان تحتجز أيضا سفينتين على متنهما أكثر من 17 ألف طن من المواد الغذائية، لافتًا إلى أن البحرية تحتجز لليوم الثامن سفينة بعد إفراغ حمولتها في ميناء الحديدة.

تأتي هذه الإجراءات الإجرامية والتعسفية لقوى العدوان بالرغم من حديث المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي عن أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة وأنه تم تفادي الأزمة إلا أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز السفن إمعانا في تضييق الخناق على الشعب اليمني.