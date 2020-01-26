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صنعاء - ياسمين الخيامي - ماذا يحدث.. إعلان حالة الطوارئ في مطارات الإمارات ورفع درجة التأهب إلى أقصى درجة في دبي وأبوظبي

رفعت مطارات الإمارات وعلى رأسها مطاري دبي وأبوظبي حالة الطوارئ، بسبب انتشار فيروس خطير قادما من الصين. وأفادت وكالة “رويترز” أن مطار دبي الدولي، أعلن أنه سيتم إخضاع جميع الركاب القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان .. حصاد اليوم لمعارك نهم والجوف..وعودة الامارات الى مأرب وانسحاب المدفعية السعودية.. تفاصيل حصرية ماذا يحدث.. إعلان حالة الطوارئ في مطارات الإمارات ورفع درجة التأهب إلى أقصى درجة في دبي وأبوظبي عاجل : الشرعية تباغت صهر عبد الملك الحوثي القيادي يحيي المداني وقصم ظهر الحوثيين بهذه الحركة العسكرية الاستراتيجية التي باغتت الجميع واثلجت صدر هادي في غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم يدفع ثمنا غاليا بسبب غروره وغطرسته ...شاهد كيف وقع في الفخ وسبب ورطة كبيرة لنفسه ولقواته عاجل.. انفجار الوضع عسكرياً قبل قليل في هذه المحافظة اليمنية.. وهذا ما يحدث الان وزير الدفاع المقدشي مختبيء في مارب..وخطاء عسكري قاتل ولا يغتفر لقادة المنطقة السباعة كادت تحسم امر هذه المحافظة وتجعلها تسقط بالكامل تحت سيطرة الحوثي Advertisements الفريق علي محسن الاحمر يباغت الجميع ويلجأ لحيلة ذكية ادهشت الحوثي واربكت ابو علي الحاكم ونشرت الرعب والهلع في اوساط الخونة من الشخصيات والوجاهات القبلية في غاية الخطورة..عبد الملك الحوثي يباغت كل انصاره ويوافق على شرعية هادي ويرفض تسمية الرئيس هادي والجنرال الاحمر وكل اركان الشرعية بأنهم مرتزقة وردنا الان..وزير الداخلية احمد الميسري يتلقى قبل قليل خبر كارثي ومؤلم من العاصمة السعودية الرياض جعله يذرف الدموع ويبكي كالاطفال من شدة القهر وردنا الان..خبر سار اثلج صدر الرئيس هادي وافرح كل اركان الشرعية ووقع على رأس الحوثي وابو علي الحاكم كالصاعقة وسيقلب الموازين راسا على عقب ( صورة ) عاجل وفي غاية الخطورة..الحوثي يوجه الضربة القاضية للشرعية ويطيح بالرئيس هادي والجنرال الاحمر من منصبها ( تفاصيل الاتفاق بين الحوثي وهذه الاطراف ) عاجل..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والملك سلمان ويعترف ان الحوثي اقوى من التحالف والشرعية ويكشف سر خطير فضح هادي ونائبه الاحمر ليس المقدشي ولا الجنرال الاحمر..جبهة نهم تطيح بأكبر وأشهر قائد عسكري شمالي ...وقرار عاجل بإقالته من منصبه وتعيين هذا البديل ( صورة+ الاسم + وثيقة ) ولفتت إلى أن الشركة المشغلة لمطار دبي، ذكرت أنه سيتم فحص جميع الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين مع تفشي فيروس كورونا هناك، مشيرة إلى أن هذا الفيروس أدى إلى وفاة 17 شخصا.



إعلان حالة الطوارئ في مطارات الإمارات

ويعد مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، وقالت مؤسسة مطارات دبي، إن الركاب القادمين إليه، سيخضعون لفحص حراري. فيما أعلن مطار أبوظبي الدولي بدء إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين. ونشر مطار أبوظبي على حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة: “مطار أبوظبي الدولي يبدأ بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة مسافرينا .. يرجى الاطلاع على التعليمات التالية إن كنت تعتزم السفر إلى الصين”.

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