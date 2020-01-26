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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفريق علي محسن الاحمر يباغت الجميع ويلجأ لحيلة ذكية ادهشت الحوثي واربكت ابو علي الحاكم ونشرت الرعب والهلع في اوساط الخونة من الشخصيات والوجاهات القبلية

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