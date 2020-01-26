شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع المقدشي مختبيء في مارب..وخطاء عسكري قاتل ولا يغتفر لقادة المنطقة السباعة كادت تحسم امر هذه المحافظة وتجعلها تسقط بالكامل تحت سيطرة الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الدفاع المقدشي مختبيء في مارب..وخطاء عسكري قاتل ولا يغتفر لقادة المنطقة السباعة كادت تحسم امر هذه المحافظة وتجعلها تسقط بالكامل تحت سيطرة الحوثي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع المقدشي مختبيء في مارب..وخطاء عسكري قاتل ولا يغتفر لقادة المنطقة السباعة كادت تحسم امر هذه المحافظة وتجعلها تسقط بالكامل تحت سيطرة الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.