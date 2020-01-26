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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..عبد الملك الحوثي يباغت كل انصاره ويوافق على شرعية هادي ويرفض تسمية الرئيس هادي والجنرال الاحمر وكل اركان الشرعية بأنهم مرتزقة

2020/01/26 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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