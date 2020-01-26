محافظ شبوة يضع حجر أساس ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة 3 مليون و 500 ألف دولار

وضع محافظ شبوة محمد بن عديو، السبت، حجر الأساس لثلاثة مشاريع استثمارية تابعة لشركة شبوة للاستثمارات بقيمة استثمارية تقدر بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار.

وتشمل المشاريع الاستثمارية المقرر إقامتها على مساحة إجمالية تقدر بثلاثين ألف متر مربع، مصنع للخرسانة المسلحة، ومصنع اتوماتيكي للبلك وخلاطة للاسفلت. وفقا لوكالة سبأ.

ونوه المحافظ بن عديو، بأهمية هذه الاستثمارات، لمدى مواكبتها للنهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها شبوة، مثنيا على تنامي الاستثمارات العامة للشركة وتنوعها.

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وأشاد بن عديو بنجاح تجربتها كأول شركة استثمارية للرأس المال المحلي في شبوة، مؤكدا دعمه للشركة وغيرها من الاستثمارات الوطنية والأجنبية من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في شبوة.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة حسين ثابت، طبيعة ونوعية الأنشطة الاستثمارية للشركة، لافتاً إلى مواصلة العمل في مشروع أول وحدة سكنية تنفذه الشركة في الضواحي الشرقية لمدينة عتق، وتضم ثلاثين وحدة سكنية، بتكلفة إنشائية تبلغ سبعة مليون ومائتين ألف دولار.

وأشار إلى دخول الشركة في الشراكة بمشروع مخطط سكني جديد يضم أكثر من 800 قطعة أرض بقيمة مساهمة تبلغ 21 مليون و 250 ألف ريال سعودي .. مؤكداً عزم الشركة على الدخول في أنشطة استثمارية كبيرة في مجالي الطرق والاستثمارات النفطية.