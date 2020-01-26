فتاة يمنية تتفاجأ بـ(صورها) على الإنترنت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، بانتحار “يمنية” بعد نشر صورها وهي شبه عارية.

وقالت المصادر وفقا لموقع المشهد اليمني أن فتاة يمنية من محافظة إب، أقدمت على الانتحار ، بعد قيام شاب عديم الضمير بنشر صورها وهي شبه عارية.

و اشارت المصادر الى أن الشابة انتحرت بإحدى مديريات محافظة إب، بعد قيام أحد الذئاب البشرية بنشر صورها وهي شبه عارية.

وحذرت المصادر كافة الفتيات من إقامة علاقات مشبوهة مع عديمي الضمير والاخلاق والدين.

وأكدت المصادر على الفتيات بضرورة الالتزام بالحدود الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انتشارا مخيفا ولافتا للجرائم بأنواعها في الآونة الأخيرة

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