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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول في الحكومة يستغرب من تصريحات الميسري التي وجه فيها اتهامات باطلة للتحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365
استغرب مصدر مسؤول في الحكومة تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري التي
وجه فيها اتهامات باطلة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية فيما يخص سير المعارك العسكرية و
الجريمة النكراء التي استهدفت مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مأرب و التي ارتكبتها المليشيات الحوثية
المدعومة إيرانياً دون ذرة شك في ذلك.
و رفض المصدر الإساءة لا تلميحاً ولا مباشرة للمملكة العربية السعودية التي قدمت و تقدم اغلى ما لديها من أجل
اليمن و شعبها الكريم و التي اختلطت دماء أبطالها الميامين باخوانهم اليمنيين على تراب الأرض اليمنية في سبيل
تحريرها من مليشيات إيران الطائفية ودفاعاً عن منبع العروبة واستعادة الدولة من تلك المليشيات ولازالت
إلى هذه اللحظة تسطر صفحات ناصعة من الوقوف بجانب اليمن أرضاً وإنساناً.
كما دعا المصدر كافة وسائل الإعلام الى عدم الإنجرار وراء مثل هذه التصريحات التي لا تستند على حقائق وتعد تصريحات غير مسؤولة.
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