لحج.. مقتل شاب في ظروف غامضة بمديرية تبن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 ـ لحج

عثرت الأجهزة الامنية في محافظة لحج، جنوبي اليمن، على جثة شاب مرمية بمنطقة نائية غربي منطقة بير ناصر وشرقي الشرج بمديرية تبن.



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وذكر مصدر أمني أن مدير أمن تبن العقيد عادل عبدالكريم الطهيش ومدير البحث الجنائي بأمن تبن عبدالسلام الصبيحي قاما بعد بلاغ عملياتي بالنزول إلى منطقة تواجد الجثة حيث تم خلال ذلك تطويق الموقع والبدء بالإجراءات الأمنية اللازمة.

وتابع المصدر أن فريق البحث الجنائي قام بمسح المنطقة حيث تم حفظ مسرح الجريمة ورفع الخراطيش الفارغة وتصوير آثار الأقدام كما تم نقل الجثة إلى مستشفى ابن خلدون لعرضها على الطبيب الشرعي.

وأضاف المصدر الأمني بانه من خلال التحقيقات الأولية تم التعرف على هوية القتيل والذي يدعى نايل يوسف محمود محمد عمر ويبلغ من العمر 29 عام يعمل بوزارة الدفاع وهو متزوج ويسكن في منطقة بيرناصر