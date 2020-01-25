تحرير ثمانية من أسرى الجيش واللجان في الساحل الغربي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة أعلن رئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، عن تنفيذ عملية تبادل للأسرى في جبهة الساحل الغربي.

وأكد المرتضى في تصريح له اليوم، تحرير ثمانية من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بجبهة الساحل عبر وساطة محلية.

يشار إلى أن دول العدوان تماطلُ وتتهرّبُ من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في السويد رغم المبادرات التي أطلقتها القوى الوطنية والإفراج عن العشرات من الاسرى بينهم جنود سعوديين.

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