شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير للغايه.. جماعة الحوثيين يعدمون شيخاً قبلياً بارز بعد رفضه لتعاون معهم في أغراض عسكرية شاهد (تفاصيل وصور صادمه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد البنك المركزي في عدن كيف فاجئ الجميع و حدد سقف مرتفع ل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار عاجل : الجنرال الاحمر يفاجئ الجميع ويوجه اول دعوة عاجلة لحزب المؤتمر وقوات طارق صالح والمشايخ والمواطنين وكل الأحرار .. هل دقت ساعة الصفر عاجل وفي غاية الخطورة.. الجيش الوطني مسنود بالقبائل يجتاح نقيل "بن غيلان " بعد السيطرة على جبل "هيلان"وسط فرار وانسحابات الحوثيين ..وهذا ما يحدث الان السعودية ترفع راية التحدي في وجه تركيا وتباغت أردوغان بقرار خطير على الملك سلمان سيخرج الرئيس التركي عن طوره ويثير جنونه "تفاصيل نص القرار الخطير "

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