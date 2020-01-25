شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : القوات السعودية والجيش اليمني يخلي مواقع سيطر عليها وينسحب من حريب بما وصف بالانسحاب التكتيكي ..ما الذي يحدث بالضبط !؟؟؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 10:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر مطلعة اليوم السبت عن انسحاب القوات الحكومية من أهم قطاع عسكري بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة حريب نهم تلقت أوامر بالانسحاب من مواقعها بحريب نهم.

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وأضافت المصادر أن القوات الحكومية أخلت كافة المواقع التي كانت تتمركز عليها في ميسرة وقلب جبهة حريب نهم, بعد تلقيها أوامر عليا بالانسحاب.

وأوضحت المصادر أن هذا الانسحاب يأتي ضمن التكتيك العسكري التي تنتهجه القوات الحكومية, والخطط المدروسة لاعادة الترتيب والتجهيز لعملية ومهام جديدة فاصلة لتحرير العاصمة صنعاء وسط البلاد من ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وكانت القوات الحكومية أصدرت بيانا قبل يومين أعلنت فيها عن انسحاب قواتها من جبهة نهم, واصفة ذلك بالتكتيكي.