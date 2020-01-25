شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : مجزرة مروعة لمقاتلي الحوثي في هذة الجيهة المهمة وسقوط قيادي مقرب من زعيم الانقلاب ..واستنفار أمني غير مسبوق للمليشيات "تفاصيل ساخنة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 09:05 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قُتل نحو 13 من عناصر مليشيات الحوثي بينهم القيادي الحوثي أبو ثابت الهاشمي، بمواجهات مع الجيش الوطني، في جبهة حريب، جنوب مديرية نهم.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الجيش الوطني، نفذ عملية استدراج ناجحة لمجاميع من المليشيات الحوثية في منطقة حريب بجبهةنهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد المركز الإعلامي، أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها، حيث بلغ قتلى الميليشات أكثر من 13 قتيل بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

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و قال المركز أن الجيش الوطني، تمكن من إسقاط طائرة حوثية مسيرة، في منطقة حريب بميسرة، تعد هذه ثاني طائرة خلال اقل من شهرين.

وما تزال المعارك مستمرة منذ صباح اليوم وحتى الآن.