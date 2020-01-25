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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : طارق صالح يقتحم جبهة نهم ( تفاصيل )

جاء تصريح العميد طارق صالح الذي نقلته صحيفة الوطن السعودية عن استعداد قواته لاقتحام جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء أمس الجمعة ليمثل محط سخرية عارمة للناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي .

جديد اب برس :

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وفي الوقت الذي علق البعض عليه بأن يقتحم تباب الساحل الغربي الصحراوية بدلا من تباب نهم ذات الطبيعة الجبلية الوعرة .

وفي ذات السياق تحداه بعض الناشطين اليمنيين بأن يتخذ قرار إقتحام مدينة الحديدة من ذات نفسه وأن يخالف توجيهات أصغر ضابط إماراتي يدريه ويدير مقاتليه وأن لا يظل عبارة عن مطية متى شاء الإماراتيين ركوبها تنخ أمامهم .

وعلق بعضهم بالقول بأن إعلانه استعداد قواته لإقتحام جبهة نهم غرضه ركوب موجة القائد الملهم والوطني الغيور في حين كان يقاتل تحت أوامر وتوجيهات أصغر مشرف حوثي ويعلن التمام له .

والبعض ذهب إلى أن طارق عفاش يسعى من ذلك إلى تلميع صورته بهدف تحقيق مكاسب سياسية على المستوى الشخصي خصوصا بعد أن برز اسمه كمرشح لمنصب وزير الدفاع في التشكيل الوزاري المرتقب لحكومة الشرعية .

وكان أكثر التعليقات سخرية حين سخر أحد الناشطين بقوله أخيرا العميد طارق يقتحم جبهة نهم عبر صحيفة الوطن السعودية .