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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : خبر مرعب ومزلزل لقوات التحالف والشرعية من العاصمة صنعاء وانفجارات عنيفة ومدوية واحداث عسكرية كبرى ( تفاصيل ماذا يحدث )

بعد سيطرة الحوثيين على جبهة نهم وطرد قوات هادي والإصلاح، أعلن القيادي البارز في جماعة الحوثيين و‌عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين بصنعاء، محمد علي الحوثي الإنتصار على قوات هادي والإصلاح في أهم جبهات محافظة صنعاء.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وأضاف الحوثي في تغريده على تويتر أن الحوثيين سيطروا بشكل كامل على أهم الجبهات في محافظة صنعاء.

جديد اب برس :

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وختم الحوثي تغريدته بالتهنئة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس والقوات المسلحة بطرد قوات هادي والإصلاح من جبهة نهم .

إلى ذلك اكد مصدر عسكري، إن قوات صنعاء، تقدمت خلال الساعات الماضية بإتجاه مدينة مأرب، من أكثر من جهة.

وفيما تتحدث وسائل إعلام الشرعية عن سقوط كامل لجبهة نهم، بيد قوات صنعاء وسيطرتهم على مديرية مجزر إحدى أكبر مديرية محاففظة مأرب، أكد سكان محليون في مدينة مأرب أنهم باتوا يسمعون أصوات المواجهة بشكل واضح من اتجاه المشجح، مركز مديرية صرواح.

ووجه نائب مجلس الشورى في سلطة صنعاء رسالة إلى أبناء مأرب، بعدم تصديق الدعايات الكاذبة التي تسعى لتخوفيهم من قوات “الجيش اليمني”.

وكتب البخيتي منشورا على صفحته في الفيسبوك قائلا:

إلى ابناء مأرب،

أنتم من أحرص القبائل اليمنية على العزة والكرامة ولا يشرفكم بقاء مرتزقة العدوان في بلادكم الذين يسعون لتزييف الواقع بالسعي لإظهار مأرب وكأنها مع العدوان بهدف تشوية حاضركم ومستقبلكم.

عزتكم وكرامتكم مع من يدافعون عن سيادة وإستقلال اليمن الذين هم احرص الناس على كرامة كل يمني وليس مع المرتزقة الذين باعوا وطنهم، وبالتالي لاتصدقوا الدعايات الكاذبة التي تسعى لتخوفيكم من قوات الجيش اليمني وبإمكانكم التواصل مع ابناء مديرية مجزر للتحقق من اخلاق قوات الجيش بعد تحريرها من العدوان ومرتزقته.

وفي ما يدل على أن المعارك أصبحت على تخوم مأرب كتب مستشار وزير الإعلام في حكومة الشرعية، القيادي الإخواني مختار الرحبي تغريدة على تويتر أن “مأرب عصية على الأعداء”