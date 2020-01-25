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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. صور مرعبة للمجزرة التي تعرض لها الحوثيون قبل قليل شرق صنعاء..! - (تفاصيل وصور)

شاهد.. صور مرعبة للمجزرة التي تعرض لها الحوثيون قبل قليل شرق صنعاء..! - (تفاصيل وصور)

قُتل نحو 13 من عناصر مليشيات الحوثي بينهم القيادي الحوثي أبو ثابت الهاشمي، بمواجهات مع الجيش الوطني، في جبهة حريب، جنوب مديرية نهم.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الجيش الوطني، نفذ عملية استدراج ناجحة لمجاميع من المليشيات الحوثية في منطقة حريب بجبهةنهم شرق العاصمة صنعاء

وأكد المركز الإعلامي، أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها، حيث بلغ قتلى الميليشات أكثر من ?? قتيل بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

و قال المركز أن الجيش الوطني، تمكن من إسقاط طائرة حوثية مسيرة، في منطقة حريب بميسرة، تعد هذه ثاني طائرة خلال اقل من شهرين.

وما تزال المعارك مستمرة منذ صباح اليوم وحتى الآن. جديد اب برس : ​ Advertisements

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