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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : خيانة كبرى.. سقوط 3 ألوية عسكرية وأسر ومقتل واصابة المئات بينهم قيادات في صنعاء (تفاصيل)

تمكنت قوات صنعاء من تحرير كامل مديرية نهم في محافظة صنعاء ومديرية مجزر بمحافظة مأرب من قوات هادي والاصلاح، وذلك ما أكدته وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح موالية للتحالف.



وأفادت مصادر مطلعة، إن قوات صنعاء تمكنت، مساء الخميس، خلال عملية هجومية واسعة من تحرير كامل مديرية نهم، مشيرة إلى أن المعارك تجري الآن في مناطق محافظة مأرب المحاذية للمديرية.



وأكدت المصادر مصرع أكثر من 450 عنصرًا وجرح المئات وأسر 800 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الخميس في جبهتي نهم ومأرب، على يد مقاتلو قوات صنعاء.



وأوضحت أن مقاتلو صنعاء اغتنموا عتاداً عسكرياً كبيراً بينه مدرعات، بعد أن أطبقوا الحصار على من تبقى من قوات هادي والاصلاح، وتركوا منفذاً وحيداً لتسليم أنفسهم أو الهجوم عليهم وقتلهم.



وكان التحالف السعودي الإماراتي ومليشياته قد عملوا على مدى 6 أشهر في الإعداد والتجهيز للهجوم على نهم بقوة قوامها 2500 مقاتل مجهزين بعتاد تسليحي ضخم. جديد اب برس : ​ Advertisements

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