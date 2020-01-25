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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : حديث هام وتفاصيل خطيرة جدا يدلي بها قيادي مؤتمري كبير

★ نهم لم تكن جبهة بل ثغرة فتحها اولاد وأحفاد سنان ابو لحوم عام ٢٠١٦ برعاية جليدان وطارق عفاش وياسر العواضي ومحمد ابو حورية.

★ اكتشف انصار الله إخراج أسلحة ثقيلة كانت مخزونة في منازل الشيخ سنان وتوزيعها بواسطة أولاده وأحفاده على الإخونجيين في حزب الأوساخ فرع مديرية نهم ، فحاصروا منازلهم ، لكن بيانا شديد اللهجة صدر باسم مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي ، وكتبه جليدان وطارق ، طالب فيه انصار الله برفع الحصار عن منازل (المناضل الجمهوري الكبير الشيخ سنان ابو لحوم) بحسب ما جاء في البيان !!؟؟

جديد اب برس :

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★ في تلك الأثناء كانت قنوات التحالف السعودي الإماراتي تبث اخبارا مكثفة عن (تحرير) فرضة نهم وسقوط معسكر بيت دحرة في بني حشيش ،تحت سيطرة ما يسمى (الجيش الوطني) العميل لتحالف العدوان .

★ قام القيادي الإعلامي المؤتمري المناضل طاهر حزام عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ، ورئيس تحرير موقع (أوراق) بزيارة فرضة نهم آنذاك ، ونشر تقريرا مصورا بالفيديو ينفي فيه مزاعم سيطرة المرتزقة على فرضة نهم.

★ كان جناح في المؤتمر الشعبي العام ينسق مع حزب الأوساخ لإسقاط نهم وبيت دهرة وأرحب ، والزحف بعد ذلك على صنعاء ، حيث تم توزيع أسلحة على نشطاء المؤتمر استعدادا للنزول الى الشوارع بذريعة احتمال سقوط العاصمة على ايدي مرتزقة تحالف العدوان ، وكان نصيبي رشاش آلي ومسدس مكروف وبعض الذخيرة الحية ، وفق قائمة جاهزة اشرف عليها جليدان!!

★ بعد اسبوع من تجاوب بعض القيادات السياسية والشوكانية في حركة انصار الله مع بيان مكتب رئيس المؤتمر الذي طالب برفع الحصار عن منازل (الشيخ الجمهوري) في نهم ، فوجئت قوات الجيش واللجان الشعبية في الفرضة بهجوم مباغت من محاور مختلفة ، وبعد ذلك تقدم مرتزقة حزب (الأوساخ) باتجاه الميمنة والميسرة إيذانا بفتح ثغرة نهم ، لكن أبطالنا وشهداءنا وجرحانا البواسل قاتلوا بشجاعة ، واحكموا السيطرة على جنوب ما عرفت منذ ذلك الوقت بجبهة نهم ، ومنعوا تقدم المرتزقة نحو بني حشيش ومفرق أرحب ومعسكر بيت دهرة الذي كان يتعرض في تلك الأثناء لقصف جوي وحشي وممنهج على مدار الساعة ، وأتشرف بأنني كنت موجودا وشاهدا في تلك اللحظات العصيبة!! وقريبا ستعرفون :

★ ما علاقة العصابة التي كانت تحيط برئيس المؤتمر الشعبي العام وتدير مكتبه بثغرة نهم منذ عام ٢٠١٦ ، وكيف تم تحرير هذه الثغرة بالكامل قبل بضعة ايام من شهر يناير ٢٠٢٠ الجاري ؟

★ ما هي الانطباعات التي خرجت بها بعد زيارتي الإعلامية لجبهة نهم ، واللقاء مع بعض أبطالها المقاتلين الشباب في بداية ٢٠١٧ ، وكيف كان المتآمرون في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام ينظرون اليها ويعولون عليها .

★ وما هي المهام التي أنيطت بمرتزقة جبهة نهم لدعم فتنة ديسمبر ٢٠١٧ ، في حال سقوط العاصمة تحت سيطرة المغامر طارق تنفاش وعصابته؟