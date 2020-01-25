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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : تفاصيل ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء

أغلق مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، اليوم السبت، محال بأبراج عصر التابعة للأوقاف لمخالفة المنتفع باستحداث بناء بداخلها دون إشعار مكتب الأوقاف بذلك.

جديد اب برس :

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واطلع مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة عبدالله عامر اليوم على عدد من أراضي وعقارات الأوقاف بشارع الستين بالعاصمة صنعاء وذلك بعد تم استعادة ارضية بمساحة أكثر من 100 لبنة تنفيذا لإجراءات وأحكام قضائية بهذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأكد الحرص على متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن إلزام الجهات الحكومية بتجديد العقود ودفع ما عليها من مستحقات للأوقاف وكذا إلزامه لوزارة المالية بخصم من موازناتها لصالح الأوقاف.

وأشار إلى ما توليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من اهتمام بالأوقاف ورعاية ممتلكاتها .. لافتا إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على أموال وأراضي وعقارات الأوقاف، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بما فيها الأجهزة القضائية والأمنية.

وأوضح عامر أن المكتب بصدد إعداد الخارطة الوقفية التي تحدد أراضي الأوقاف بالعاصمة صنعاء بما يكفل الحفاظ عليها من العبث خاصة وأن أراضي العاصمة معظمها تابعة للأوقاف.

كما أكد أنه سيتم إعادة استثمار أراضي الأوقاف التي تم ويتم استعادتها وتأجيرها وفقا لقانون الوقف الشرعي، بما يكفل الانتفاع بها لتنمية موارد الأوقاف.

رافقه خلال الزيارة مدير الشئون المالية نبيل العميسي وضابط أمن المكتب جمال المعبري.