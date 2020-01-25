شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تسريب فيديو خادش للحياء لرجل أعمال مصري والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تصدر اسم رجل الأعمال المصري وطليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحمد أبو هشيمه، مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الساعات الأخيرة.

يأتي ذلك بعد تسريب عدد من الفيديوهات له والتي حملت عنوان "فضيحة أبو هشيمة"، تكشف عن مكالمة "جريئة" تبادلها مع إحدى الفتايات إضافة إلى مقاطع "جنسية خادشة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات بشكل واسع، فمنها ما كشف عن "بداية المكالمة" التي تخللت تصريحات عن بعض النجمات، وأخرى تم حذفها من مواقع التواصل لجرأتها ولأنها تتضمن مقاطع "جنسية".

وفي الفيديو الذي تكلم فيه أبو هشيمة عن النجمات، أجاب عن سؤال من الفتاة التي يتحدث معها، حول الفنانة التي تعجبه، فرد:"كلهم مروا"، قاصدًا انه أقام معهن جميعا علاقات.

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