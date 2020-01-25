شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صاروخ باليستي يستهدف اجتماع لقيادات عسكرية رفيعة ومسئولين من العيار الثقيل "تفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفادت مصادر محلية بنجاة قيادات عسكرية رفيعة بالمنطقة العسكرية السابعة من عملية استهداف بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي أثناء اجتماع لهم في مدينة الحزم.

وقالت المصادر "إن صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون، الجمعة، استهدف المجمع الحكومي في مدينة الحزم (عاصمة محافظة الجوف) أثناء اجتماع المحافظ العكيمي مع قادة عسكريين، مؤكداً نجاة المجتمعين من القصف".

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وفي وقت لاحق أعلنت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" عن تلقيها بلاغاً يفيد بتعرض مكان اجتماع لصحفيين ومراسلي وسائل إعلام بمدينة الحزم للقصف من قبل ميليشيا الحوثي، بصواريخ الكاتيوشا.

وأضافت، في بيان لها، السبت 25 يناير 2020م، أن الاستهداف الحوثي بصاروخ كاتيوشا أدى لإصابة عدد من الصحفيين، واحتراق سيارتين.

وأدانت المنظمة بأشد العبارات هذا الاستهداف وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، واعتبار قصف مكان اجتماعهم استهدافا مباشرا لهم كإعلاميين وصحفيين.

ودعت المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، وناشدت المجتمع الدولي ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحفيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.