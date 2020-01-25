المحافظ سلطان العرادة يعلن عن مفاجأة ويكشف تفاصيل الخيانة الكبرى التي حدثت في نهم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شدد اجتماع أمني في مارب اليوم السبت برئاسة المحافظ اللواء سلطان العراده على رفع الجاهزية واليقظة الامنية لمواجهة الاستهداف للمحافظة والأمن والاستقرار فيها من قبل الجماعات المتطرفة ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وأكد الاجتماع أن مأرب عصية على كل الخطط التخريبية لمليشيا الحوثي التي تشن حربها على الشعب اليمني وتنكل بالمواطنين وتحقد على مأرب الجمهورية والدولة.

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وناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة مارب في اجتماعها الخطة الأمنية للعام 2020م و مستوى تنفيذ الخطة الأمنية للعام الماضي2019م.

وأشاد المجتمعون بالإنجازات والنجاحات الأمنية التي تحققت خلال العام الماضي والجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في تعزيز حالة الأمن والاستقرار وتفعيل سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين امنيا وقضائياً.

وخلال الاجتماع أكد اللواء سلطان العرادة على استمرار الدعم لبناء الأجهزة الأمنية بما يمكنها من القيام بواجبها في تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة وأداء المهام المنوطة بها.

وشدد المحافظ العرادة على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في الجانب الأمني وحماية الممتلكات العامة والخاصة وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا وقضائيا، الى جانب تعزيز التعاون مع السلطة القضائية ودورها لتطبيق القانون.