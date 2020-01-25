بينهم مراسل "يمن شباب".. إصابة عدد من الصحفيين بقصف حوثي في الجوف

أصيب، اليوم السبت، عدد من الصحفيين، في قصف لمليشيات الحوثي،استهدفت مقر لهم بصاروخ كاتيوشا، بينهم مراسل قناة "يمن شباب" ماجد عياش.

وأدانت قناة "يمن شباب" القصف الحوثي الذي استهدف الصحفيين وقالت: "إن الحالة المتكررة لاستهداف الصحفيين تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان ميلشيات الحوثي لا تقيم وزناً للمبادئ والقوانين الدولية ذات الصلة بمهنة الصحافة وحرية الصحفيين".

وانتقدت القناة صمت السلطات الرسمية عن هذه الانتهاكات الت ترتكبها ميلشيات الحوثي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من عمليات اختطاف ومحاكمات.



وأشارت "ان هذا الصمت شجع الميلشيات على تصعيد انتهاكاتها والإمعان في إلحاق الأذى برواد الكلمة".

وأسفر القصف عن إصابة عدد من الصحفيين، واحتراق سيارتين لمراسلي قناتي عدن ويمن شباب الفضائية.

وفي هذا الصدد، دانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) تعرض مجموعة من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام بمحافظة الجوف للاستهداف من قبل جماعة الحوثيين اثناء اجتماع لهم بمدينة الحزم.

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وقالت المنظمة " إنها تلقت بلاغاً يفيد بتعرض مكان اجتماع الصحفيين للقصف من قبل جماعة الحوثيين، بصواريخ الكاتيوشا، ما أدى لإصابة عدد منهم، واحتراق سيارتين لمراسلي قناة عدن الفضائية وقناة يمن شباب الفضائية".

وحملت المنظمة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، واعتبار قصف مكان اجتماعهم استهدافاً مباشراً لهم كإعلاميين وصحفيين.

ودعت المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة وناشدت المجتمع الدولي ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحفيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الإنتهاكات بحقهم.



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