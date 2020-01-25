البنك المركزي في عدن يصدر بيانا حول إتمام المصارفة على السلع غير المشمولة بالوديعة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن بياناً هاماً بخصوص إتمام المصارفة على السلع غير المشمولة بالوديعة السعودية.



وذكر البنك أنه ” أنجز عملية مصارفه بمبلغ 30 مليون دولار لشراء مشتقات نفطية منذ بداية العام الشهر الجاري و٢٠ مليون دولار للمواد غذائية الغير مشمولة بالوديعة السعودية بالإضافة الى السحب الجديد من الوديعة التي وصلت الموافقة عليها وبمبلغ ٢٢٧ مليون دولار”.

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وأكد البنك استمراره بعمليات المصارفة والتحويل وفقا للآلية المعتمدة لديه والمرسلة للبنوك سابقا.

ولفت إلى أنه يعمل ومن خلال موارده من العملة الأجنبية التي توفرت له على مصارفه المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون بأسعار تقل عن سعر الصرف في السوق مع تحمل كلفة وأعباء التحويل إلى حسابات الموردين بالخارج، فضلا عن قيامه بالمصارفة لكافة السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية التي تقدمت بها البنوك التجارية للبنك المركزي وبسعر ٥٧٠ ريال للدولار.

ودعا البنك المركزي موردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى التوجه الى البنوك والاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك المركزي